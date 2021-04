In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Freie Patrioten“ postet jemand einen Artikel über einen Autohändler, der entlassen wurde, weil er Nazi-Propaganda im Verkaufsraum aufgehängt hatte. Der Poster fügt geistreich hinzu: Ohne Hitler gäbe es die VW-Werke nicht. Doch nicht er saß vergangenen Montag am Landesgericht St. Pölten, sondern ein 57-jähriger Pensionist aus St. Pölten. Der sah sich nämlich bemüßigt, unter dem Artikel einen Kommentar zu hinterlassen.

Sinngemäß lautete dieser: „Wenn der heute noch leben würde, dann wäre alles anders. Dann hätten wir keine Asylanten in Europa, die Sozialschmarotzer, Mörder und Vergewaltiger sind.“ Mit „der“ ist laut Staatsanwältin eindeutig Adolf Hitler gemeint. Der Kommentar, gepostet in einer Gruppe mit rund 10.000 Mitgliedern, ist nicht nur fremdenfeindlich, er glorifiziert auch die Person Hitler und verharmlost die Verbrechen des NS-Regimes als etwas Wünschenswertes, so die Staatsanwältin.

„Wenn der heute noch leben würde, wäre alles anders.“ Der Angeklagte

„Ich habe mir nichts dabei gedacht“, sagt der Angeklagte auf die Frage des Richters, warum er so etwas geschrieben habe. Das glaubt ihm der Richter aber nicht. „Ich habe mit Hitler nichts zu tun und distanziere mich von allem, was nationalsozialistisches Gedankengut ist“, sagt der Pensionist. Es werfe ihm niemand vor, ein Nazi zu sein, erwidert der Richter, für den Vorwurf der Wiederbetätigung ist das nicht entscheidend. Der öffentliche Kommentar sei problematisch, weil er damit Sympathisanten des nationalsozialistischen Gedankenguts in deren Meinung bestärke. Das erkennt der Angeklagte nun, wie er sagt, und entschuldigt sich.

Das Geschworenengericht entscheidet sich einstimmig für eine Verurteilung. Der Angeklagte erhält ein Jahr bedingte Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.