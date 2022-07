Elf Jahre Haft für 18-Jährigen wegen versuchten Vater-Mords

Werbung

Anfang März soll ein 18-jähriger Salzburger versucht haben, seinen Vater auf seinem Hof in Niederösterreich zu ermorden. Ob wirklich ein Tötungsvorsatz vorlag, oder es sich nur um eine eskalierte Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn handelte, mussten die Geschworenen entscheiden.

Mit einem 70 Zentimeter langem und 8 Zentimeter breitem Holzstück soll ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Hallein versucht haben, seinen Vater zu erschlagen. Laut dem Angeklagten war es allerdings nur Notwehr. Er besteht darauf, nie den Vorsatz gehabt zu haben, seinen Vater zu töten.

Der junge Mann hatte lange keinen Kontakt zu seinem Vater, mit zehn Jahren lernte er ihn erst richtig kennen. Bis zu seinem 15. Lebensjahr hatte der Angeklagte regelmäßig Kontakt zu seinem Vater, eine Zeit, die sie beide als schön bezeichneten. Danach wurde hauptsächlich über WhatsApp kommuniziert.

Ein Autounfall im Dezember letzten Jahres wirkte sich stark auf die Psyche des jungen Mannes aus, wie er vor Gericht erklärte, und er bekam Probleme in der Schule. Dadurch entwickelte sich bei ihm der Wunsch, sein Leben verändern zu wollen. Seine Pläne und Gefühlslage schilderte der Angeklagte in einem Tagebuch.

"Es fühlt sich an wie ein Parasit im Kopf"

In diesem Tagebuch äußerte er vor allem den Wunsch viel Geld zu haben, und, dass er den Hof seines Vaters übernehmen möchte. Dort würde er gerne Cannabis anbauen und einen Hundewelpen groß ziehen. Auch war oft die Rede von einem Parasit, der befriedigt und beseitigt werden müsse. Letztendlich fand sich ein Eintrag, in dem, unter Korrekturstift verdeckt, stand: "Ich weiß nicht, warum ich den Gedanken habe, meinen biologischen Erzeuger zu töten.“

Der Angeklagte soll den Wunsch, nach Niederösterreich zu ziehen, auch gegenüber seiner Mutter geäußert haben und fragte auch seinen Vater, ob er ihn besuchen könne. So kam es zur Tat. Anfang März machte sich der 18-Jährige auf zum Hof seines Vaters.

In seiner Vernahme schilderte der Vater noch den Abend vor dem Vorfall, an dem sein Sohn ankam und sich scheinbar gut einfand. Am nächsten Tag hätten sie sogar noch gemeinsam gefrühstückt und eine Einkaufsliste geschrieben. Große Freude kam bei dem 51-Jährigen auf, als sein Sohn ihn nach einem Stück Holz für ein Bastel-Projekt fragte.

Als das Opfer vom Einkaufen zurück kam, soll ihn schon beim Verlassen der Garage der erste Schlag getroffen haben. Der 51-Jährige gab an, dass sein Sohn ihm aufgelauert habe und ihm, als er die Tür zum Hof öffnete, mit dem Holzstück, das er ihm zuvor für sein Projekt gegeben hatte, auf den Kopf schlug. Danach soll er zu ihm gesagt haben: "Papa, ich muss das durchziehen, ich muss dich heute umbringen".

Gegensätzliche Aussagen

Darauf sollen ein oder zwei weitere Hiebe mit dem Holz gefolgt sein. Dann soll der junge Mann seinen Vater gepackt, gegen die Garagentür gedrückt und auf ihn eingeschlagen haben. Als der 51-Jährige versuchte sich wegzudrehen, soll sein Sohn einen Gurt um seinen Hals gelegt haben und versucht haben , ihn zu erwürgen. Auch soll er versucht haben, ihm mit einem stumpfen Gegenstand in die Bauchregion zu stechen.

Letztendlich schaffte es der Mann, sich zu befreien und flüchtete zu seiner Nachbarin. Auf dem Weg dorthin verständigte er die Polizei und die Rettung. Die Beamten fanden seinen Sohn in der Garage, als er gerade versuchte sich selbst mit einem Gurt zu strangulieren.

Der Angeklagte schilderte den Vorfall jedoch ganz anders. Laut ihm soll ein Streit zwischen seinem Vater und ihm ausgebrochen sein. Grund dafür war, dass der junge Mann in der Abwesenheit seines Vaters Cannabis konsumiert hatte. Sein Vater soll die Fassung verloren und ihn als Problemkind beschimpft haben. "Ich habe mich rechtfertigen wollen, aber es hat so gestimmt, was er gesagt hat", so der 18-Jährige.

Dabei soll der 51-Jährige auf den Angeklagten zugestürmt sein und der junge Mann schlug ihm aus Angst mit dem Holzstück auf den Kopf. Der 18-Jährige gab an, selbst über seine Reaktion schockiert gewesen zu sein und das Holzstück sofort weggelegt zu haben. Danach soll sein Vater versucht haben, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen, wogegen er sich wehrte. Dabei sollen die weiteren Schläge gefallen sein.

Finanzielles Motiv oder doch nur Notwehr?

Danach decken sich die Geschichten der Beiden wieder, auch der junge Mann gab an, dass sein Vater sich losriss und flüchtete. Gewürgt oder versucht, ihm mit etwas in den Bauch zu stechen, hätte er allerdings nie. Nachdem er die Situation realisiert hatte, gab der 18-Jährige an, Selbstmord als die einzige Lösung gesehen zu haben.

Vor Gericht gab sich der junge Mann über seine Taten geständig, allerdings stritt er den Vorsatz ab, seinen Vater töten zu wollen. Die Einträge in seinem Tagebuch seinen hauptsächlich entstanden, wenn er Cannabis konsumiert hatte. Dabei soll er jegliche Gedanken aufgeschrieben haben, manche davon verstehe er im nüchternen Zustand selbst nicht. Den Vorsatz, seinen Vater zu töten, habe er deswegen herausgestrichen, weil es ihn selbst beunruhigte.

Ein psychologisches Gutachten ergab, dass der Angeklagte während der Tat gerade noch zurechnungsfähig war. Eine psychische Beeinträchtigung wäre allerdings auf jeden Fall gegeben. Die Einträge in seinem Tagebuch spiegeln lediglich normale Gedankengänge und auch eine normale Beziehung zwischen einem Jugendlichen und seinen Eltern wieder.

Der Vater wurde im Krankenhaus Amstetten und später stationär im Landesklinikum Mauer behandelt. Er erlitt Riss-Quetsch-Wunden am Scheitel und über einer Augenbraun, vor allem aber ein psychisches Trauma. Auch sein Sohn erlitt eine Riss-Quetsch-Wunde am Hinterkopf, Abschürfungen und Verletzungen durch seinen Selbstmordversuch. Er wurde im Universitätsklinikum St. Pölten behandelt.

Die Geschworenen befanden den Angeklagten einstimmig für schuldig des versuchten Mordes. Richterin Doris Wais-Pfeffer verurteilte den 18-Jährigen zu 11 Jahren Haft, außerdem muss er seinem Vater 3.100 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.