Prozess Mordversuchsvorwurf in Rattengift-Prozess in St. Pölten verworfen

M it einem Freispruch vom Vorwurf des versuchten Mordes hat am Freitag am Landesgericht St. Pölten ein zweitägiger Prozess um die Verabreichung von Rattengift geendet.