Streit um Stromrechnung: Freispruch für „herzensguten“ Mitbewohner

Seiner Mitbewohnerin soll ein Pensionist laut Anklage im Juni eine Schädelprellung zugefügt haben. Der Auslöser soll ein Streit um die Stromrechnung gewesen sein. Er soll in Handgreiflichkeiten und einem Stoß gegen eine Tür geendet sein. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe: „Ich hab sie nie angegriffen.“ Im Gegenteil, sie habe sich die Verletzung selbst zugefügt und ihn wiederum an den Haaren gezogen.

Hintergrund ist eine jahrelange Beziehung und ein vermeintliches Alkoholproblem des Angeklagten. Die beiden lebten viele Jahre in einer Beziehung, bis es 2008 zur Trennung kam. Nach einer kurzen Beziehungspause zog der Angeklagte bei der Ex-Partnerin ein, zahlte ihr sogar Betriebskosten. In seinen Augen wurde die Beziehung fortgeführt, sie sah die Situation als Wohngemeinschaft. Nach mehreren Streitigkeiten in den letzten Monaten sollte der Angeklagte endgültig aus der Wohnung ausziehen.

Bei der Verhandlung zeigte sich das vermeintliche Opfer sichtlich aufgelöst und bat die Richterin um Nachsicht. Sie wiederholte mehrmals, dass der Angeklagte eigentlich ein „herzensguter Mensch“ sei, „aber so verzweifelt“. Die gegensätzlichen Auffassungen der beiden Parteien ließen die Richterin an der Glaubwürdigkeit beider zweifeln. Der Angeklagte wurde (nicht rechtskräftig) freigesprochen.