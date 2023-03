Verfolgungsjagd durch St. Pölten mit Gras und Kindern im Auto

Weil er während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei direkt auf einen Polizisten zugefahren sein soll und diesen dadurch zum Ausweichen zwang, musste ein 41-Jähriger vor den Richter treten. Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte schwere Körperverletzung wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Der Iraner zeigt sich vor Gericht geständig. Er gibt an, dass er bei einer Verkehrskontrolle nicht anhalten wollte, weil er neben seinen Kindern auch Cannabis im Auto mitführte. Er habe Angst gehabt, dass ihm das Jugendamt seine Kinder wegnimmt, sollten die Polizisten die Drogen finden. Deswegen habe er versucht, vor den Beamten zu flüchten. Er gibt auch zu, dass er lediglich einen iranischen Führerschein besitzt, keinen österreichischen.

Polizist musste zur Seite springen

Beamte der Polizeiinspektion Linzer Straße verfolgten den Angeklagten und forderten Verstärkung von ihren Kollegen am Bahnhofsplatz an. Einer der Polizisten stellte sich dort auf die Straße und versuchte so, den 41-Jährigen zum Anhalten zu bringen. Der Angeklagte soll aber weiter direkt auf den Beamten zugefahren sein. Laut dem Polizisten und seinen Kollegen sei der Mann zwar noch im letzten Moment ausgewichen, der Beamte habe aber trotzdem noch auf die Seite hüpfen müssen, um nicht vom Seitenspiegel des Autos getroffen zu werden. „Das Auslenken habe ich gesehen, sonst aber keine Reaktion, weder Bremsen, noch sonst irgendetwas“, so die Fahrerin des Verfolgerautos.

Der Richter entscheidet, dass der Angeklagte trotz des Auslenkens den Beamten verletzen hätte können, hätte sich dieser nicht selbst in Sicherheit gebracht. Dafür und die Flucht wird der 41-Jährige zu elf Monaten bedingte Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).

