„Ich bin Kampfsportler, hier mische ich jetzt mal ordentlich auf.“ Sein T-Shirt riss sich nach dieser martialischen Ankündigung ein 25-Jähriger bei einem Faschingsumzug vom Leib, woraufhin die Fäuste flogen. Jetzt folgt für den Traisner und einen 26-jährigen St. Pöltner vor Gericht der brutalen Posse zweiter Teil.

Mit einer Freundin hatten die beiden am Faschingsumzug in St. Pölten-Wagram einen über den Durst getrunken. Auf dem Heimweg schwankte die Frau stark und fiel zu Boden. Als Passanten anboten, die Rettung zu verständigen, brachte das den Hauptangeklagten in Rage und er startete die Prügelei. Opfer des Gewaltausbruchs wurde ein Ehepaar. Der Mann erlitt Prellungen im Kiefer- und Beckenbereich sowie einen Bluterguss hinter dem Auge, bei seiner Frau wurde ein Riss in der Kniescheibe festgestellt. Ob die Augenverletzung sogar als schwere Körperverletzung zu werten ist, will der Richter mittels Gutachten klären lassen.

Dass er einem verhinderten Helfer ins Gesicht getreten habe, bestreitet der St. Pöltner Mitangeklagte: „Ich habe versucht, meinen Freund zu beruhigen, ich habe niemanden getreten.“ Bei der Verhandlung muss er sich auch wegen Diebstahls verantworten, für solch ein Delikt sitzt er bereits im Gefängnis. Mit Trinkkumpanen war er nach dem AMS-Besuch in einem „Trangler-Lokal“, so der Richter. Nachdem er kurz alleine im Lokal gewesen sein soll, fehlte die Geldbörse des Hilfskellners.

Der Hauptangeklagte erscheint erst gar nicht zur Verhandlung. Der 25-Jährige sei wie ein „U-Boot und nicht auffindbar“, so sein Bewährungshelfer. Der Gerichtsprozess ist auf unbestimmte Zeit vertagt.