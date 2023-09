Rede zur Lage der EU wird im St. Georgener Volksheim übertragen

Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und die Nachwehen der Corona-Pandemie sind Themen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Mittwoch, 13. September in ihrer Rede zur Lage der Union behandeln wird. Im Volksheim St. Georgen wird diese heuer erstmals ab 18 Uhr auf großer Leinwand ausgestrahlt.

Birgit Becker organisiert dafür ein gemeinsames Public Viewing samt kulinarischer Reise durch Europa für alle Interessierten. Die SPÖ-Gemeinderätin ist Mitglied beim Netzwerk „Europa fängt in der Gemeinde an!“ Dieses besteht aus Lokalpolitikern, die Bürgerinnen und Bürger auf Gemeindeebene über Themen der EU informieren und regelmäßig an internationalen Vernetzungstreffen in Brüssel teilnehmen.

Mit der Übertragung der Rede möchte sie die Europäische Union greifbarer machen, so Birgit Becker, die sich und ihre Sektionskollegen als „glühende Europäer“ bezeichnet. „Auch wenn uns politisch sehr vieles von der CDU-Politikerin trennt und ich sie kritisch sehe, so ist Ursula von der Leyen dennoch die Kommissionspräsidentin und die behandelten Themen gehen uns alle an. Europa ist mehr als Parteipolitik“, ist Birgit Becker überzeugt.