Der Grüffelo kommt nach St. Pölten

Ab kommenden Donnerstag ist Familie Sperlich mit ihrem Figurentheater in St. Pölten. Das Süddeutsche Figurentheater bringt „Der Grüffelo“ auf die Bühne. Die bis zu einen Meter hohen Stabfiguren wurden extra für das Süddeutsche Figurentheater hergestellt und stammen aus derselben Werkstatt wie auch die bekannten Figuren aus der Muppetshow. Das Besondere an der Produktion ist, dass die Texte von den vier ausgebildeten Puppenspielern der Familie live gesprochen werden. So können diese auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher reagieren und diese im laufenden Stück mit einbringen.

Im Stück geht es um eine kleine Maus, die es nicht leicht im Wald hat, denn die Waldbewohner haben sie zum Fressen gern. Ein Furcht einflößender Freund soll helfen, einer wie Grüffelo. Eines Tages trifft sie ihn tatsächlich, aber auch er möchte die Maus lieber verspeisen. Doch die Maus erzählt ihm, dass sie bei den anderen Tieren gefürchtet sei und so wird Grüffelo neugierig.

Das Gastspiel findet von Donnerstag, 24. August, bis Sonntag, 10. September, statt. Die Vorführung im Theaterzelt am Areal der ehemaligen Kopal-Kaserne dauert 60 Minuten und kostet 13 Euro pro Person, ermäßigt 12 Euro. Vorstellungen gibt es Mittwoch bis Samstag um 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Jeden Mittwoch und Donnerstag erhalten Kinder erhalten einmal Popcorn und einen Softdrink gratis. Laut Figurentheater ist die Show ab zwei Jahren geeignet. Ticketreservierungen sind über 0664 / 99 16 67 38 möglich oder 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse.