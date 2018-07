„Die Trafik in der Purkersdorfer Straße ist eine Institution und eine Anlaufstelle für viele Wagramer“, hebt Stadtrat Johann Rankl hervor. Weil das Bauwerk allerdings in die Jahre gekommen ist, wird es bald abgerissen und neu gebaut. Modernisiert wird damit auch die Bushaltestelle für den Lup, die wieder an die Trafik angebaut wird. Baustart soll Ende September sein.

So wird die neueTrafik mit angebautem Lup-Wartebereich in derPurkersdorfer Straße aussehen. | Visualisierung: atmo

„Wir ersuchen um Verständnis und werden die neue Trafik so schnell wie möglich fertigstellen“, betont Betreiber Christian Puchegger. Der Verkauf sei auch während der Umbauphase gesichert. „Wir werden einen Container wenige Meter neben der Baustelle aufstellen, die Verkaufsfläche wird fast so groß sein wie im aktuellen Geschäft“, so Puchegger.

Das neue Trafiklokal wird dann mehr als doppelt soviel Fläche bieten. Das Sortiment soll teilweise erweitert werden, etwa bei den Billetts. „Vor allem brauchen wir mehr Platz, um die Waren besser präsentieren zu können und damit sich die Kunden nicht beengt fühlen“, erklärt Puchegger. Trotzdem soll der Charakter eines Tante-Emma-Ladens erhalten bleiben, erklärt Rankl.