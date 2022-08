Duo mit 37 Jahren voll mit Musik: „Die Wilhelmsburger“ hören auf

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

1985 spielten beide in der Big Band von Willi H. Wltschek. Dort lernten sie sich kennen. Die Band löste sich auf, Robert „Roger“ Putz und Franz „Kö“ Köberl machten aber weiter. Zuerst Putz mit seiner Gitarre und Köberl nur mit der Quetschn, jetzt auch am Keyboard und beide sind gesanglich mit dem nötigen Schmäh dabei.

Aus „Roger & Kö“ wurden die „Wümschburger Buam“ und schließlich „Die Wilhelmsburger“, die sie bis zuletzt waren bei ihren Auftritten in und um Wilhelmsburg. „Unser Vorsatz war immer, nicht länger als eineinhalb Autostunden entfernt aufzutreten“, erzählt Putz. Er ist bei Gärtner Reisen beschäftigt, Franz Köberl ist Monteur.

„Jetzt ist es so weit, etwas abzuhaken, die Musikerjahre der Vergangenheit zuzuordnen – natürlich mit Ausnahmen...“

Begonnen hat es mit Auftritten bei Geburtstagsfeiern, dann auf der Rudolfshöhe bei einer Weihnachtsfeier und das entwickelte sich weiter bis zu Auftritten bei Firmenfeiern, Frühschoppen, Tanzabenden und vielem mehr.

„Von Beginn an durch die Jahrzehnte begleitete uns immer das Lied ,Vü schena is des G‘fühl‘ von Reinhard Fendrich bis heute“, sagt Putz. Zu Beginn spielte das Duo rein akustisch: „Später kam erst ein Verstärker und ein Keyboard für Franz.“

Auch das Interesse an Werbung wuchs langsam, Visitenkarten wurden gedruckt, das Angebot an verschiedenen Liedern war breit gefächert, alle Arten von Feiern und Veranstaltungen bis in die Steiermark und ins Waldviertel folgten sowie Aufnahmen von drei CDs. Der größte Auftritt war seinerzeit beim Ball der Senioren im VAZ mit 2.500 Besuchern – die Zwei-Mann-Musikergruppe hatte „einen Namen“, war bekannt, beliebt.

„Wir lernten in dieser Zeit viele Leute kennen, schlossen Freundschaften“, erzählt Putz, „das alles wäre ohne die Musik nicht so intensiv geschehen.“

Eine aufwendige Zeit, aber auch zum Abschalten nach dem Job, eine Zeit, die keiner der beiden missen möchte. „Aber jetzt ist es so weit, etwas abzuhaken, die Musikerjahre der Vergangenheit zuzuordnen – natürlich mit Ausnahmen, so wie bei der kommenden Benefizveranstaltung am 28. August“, resümiert Putz und möchte sich noch im Namen beider bei Unterstützern und Sponsoren herzlich bedanken.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.