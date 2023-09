Vor einiger Zeit ging am Sportplatz in Pyhra das „Franz Ballwein Gedenkschnapsen“ über die Bühne. Dieser Tage überreichten nunmehr Ingrid Ballwein und Organisator Martin Summer – er holte sich übrigens damals auch die Schnapserkrone – dein Erlös der Veranstaltung an den Lichtblickhof. Waren es im Vorjahr bei der Premiere 3.200 Euro, gab’s diesmal eine Steigerung – nicht weniger als 3.500 stand auf dem Scheck!