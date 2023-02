Eichinger-Buch mit Geschichten aus aller Welt

Ein langweiliger Bürojob war nichts für Karl Eichinger. Seine Erlebnisse aus über fünf Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Regionen der Welt verewigte der 73-jährige Reichgrübener nun in einem selbstverlegten Buch.

Gleich nach der Matura zog es ihn hinaus in die weite Welt. Ausgedehnte Reisen wurden bald sein Hobby und als Techniker, der viele Montagearbeiten leistete, auch zum Beruf. „Ich bin in einer Landwirtschaft aufgewachsen, wollte aber die Welt erkunden und andere Kulturen kennenlernen“, erklärt Karl Eichinger, der später als Ingenieur Verrohrungssysteme für Stahlwerke installierte.

„Jede Reise war auf ihre Weise ein Highlight“, schwärmt der 73-Jährige noch heute, obwohl es nicht immer nur angenehm war. Der Autor erzählt auch von Betonierungsarbeiten bei minus 20 Grad in Russland oder ständigen Drangsalierungen durch Polizisten in Nordafrika, die nicht verstanden, dass ein Tourist einfach nur die Gegend erkunden will.

Durch seine vielen Reisen über mehrere Jahrzehnte erlebte Karl Eichinger auch tiefgreifende Veränderungen in den Ländern, die die Zeit brachte.

„Als ich das erste Mal in Korea war, war das ein armes Agrarland, das auf winzigen Reisbauernbetrieben aufbaute. Doch die Asiaten sind Streber, wenn es um Arbeit und Wirtschaft geht. Nur Jahre später standen an den Stellen der Holzbaracken Hochhäuser und Bürogebäude“, schildert der pensionierte Ingenieur.

Das Buch erzählt diese Veränderungen, lustige Episoden und persönliche Erfahrungen. Erhältlich ist es derzeit im Gemeindeamt Pyhra.

