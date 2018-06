Zwei erkrankte Therapiepferde bereiten dem Verein e.motion, Betreiber des Therapiezentrums Lichtblickhof große Sorgen: Nach dem plötzlich aufgetretenen Lahmen bei Yakari, diagnostizierten die Tierärzte große Zysten an den Knien. „Eine unheilbare Erkrankung, deren Verlauf wir zu verlangsamen versuchen“, erklärt Corinna Glenk von e.motion. Und bei der Stute Cocuya sei das Fesselgelenk abgesplittert – ihr wurde eine Ruhepause von zwölf Wochen verordnet.

„Wir nehmen uns viel Zeit, um sie zu beschäftigen, da sie in der Box bleiben muss. Jeder weiß, wie schwierig das für ein dreijähriges Pferd ist, das sich bewegen will“, berichtet Corinna Glenk. Vor allem müsse man dafür sorgen, dass sie vom Kopf her gefordert wird, damit ihr nicht langweilig wird oder sie sich psychisch fallen lässt.

„Wir wollen wirklich alles versuchen, brauchen aber auch jede Hilfe, die wir kriegen können, denn die Therapien sind sehr kostenintensiv.“ Corinna Glenk, e.motion

„Und Yakari bekommt Spritzen für den Knochenaufbau, damit die Zysten nicht weiter wachsen“, erzählt Glenk. Mit viel Glück verschwinden die Zysten in einigen Jahren vielleicht wieder, im Moment sehen die Prognosen für die Pferde recht gut aus. Beide Tiere brauchen jetzt viel Zuwendung und Therapien. „Wir wollen wirklich alles versuchen, brauchen aber Hilfe, denn die Therapien sind sehr kostenintensiv“, so Corinna Glenk. Daher werden Spender zur Unterstützung der Therapiekosten gesucht. Der Verein e.motion betreut am Lichtblickhof schwerkranke und traumatisierte Kinder und Jugendliche mithilfe der speziell ausgebildeten Therapiepferde.