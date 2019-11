Vizebürgermeisterin Maria Hinterhofer (VP) wird bei der Gemeinderatswahl im Jänner nicht mehr antreten. „Nach so vielen Jahren ist es Zeit, dass die nächste Generation nachrückt. Die haben wieder andere Ideen. Und ein gewisses Alter hab‘ ich auch schon“, sagt die 63-jährige im Gespräch mit der NÖN. Ihrem Wunsch, eine Frau als Nachfolgerin zu bestellen, wurde von der Partei entsprochen: Am zweiten Listenplatz der ÖVP und damit als Vizebürgermeisterin vorgesehen ist die HAK-Pädagogin Erika Zeh.

Seit 1995 im Gemeinderat

Hinterhofer wurde 1995 erstmals in den Gemeinderat gewählt und engagierte sich von Beginn an im Ausschuss für Familien und Soziales – ab 2000 als Vorsitzende. Erste Berührungspunkte waren die Themen Tagesmütter und Essen auf Rädern. 1999 initiierte sie die, seitdem von ihr organisierte, Ferienaktion. Sie war maßgeblich an der Einführung der Nachmittagsbetreuung an der Volksschule sowie der jährlichen Jungbürgerfeier beteiligt.

Die Wahl zur Vizebürgermeisterin und VP-Fraktionsvorsitzenden am 8. Oktober 2004 ist für Hinterhofer, wie wenn es gestern gewesen wäre: „Damals habe ich zum ersten Mal für die Landjugend den Projektmarathon ausgearbeitet. 2007 sind wir der Aktion Gesunde Gemeinde beigetreten und ab 2011 habe ich die Verantwortung für den Gemeindekurier übernommen.“

Als Mitglied des Bildungs- und Kulturausschusses setzte sich die Kommunalpolitikerin für den Entwurf einer eigenen Werktagstracht ein und gab den Anstoß zur Wiedereinführung einer Faschingssitzung.

Die Unterstützung aus ihrer Familie wäre stets eine Voraussetzung für ihr Engagement gewesen, sagt Hinterhofer. Nun könne sie ihren Enkerln mehr Zeit widmen, die gewohnt waren, dass „die Oma immer auf die Gemeinde arbeiten geht“. Und auch für die Pflege der Freundschaften, das Wandern, Skifahren, Lesen und Fotos aufarbeiten soll nun mehr Zeit bleiben.