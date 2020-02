Vor zwei Jahren veranstaltete der Fremdenverkehrsverein zum ersten Mal den „Karneval in Pyhra“ in der Kyrnberghalle. Die Veranstaltung war mit einem Schlag ausgebucht. Es gab enttäuschte Gesichter bei denen, die nicht mehr zum Zug kamen.

Kurz nach der Bekanntgabe des Termins für die heurige Faschingssitzung am Samstag, 22. Februar, waren bereits vergangene Woche wieder alle Karten weg. „Wir haben deshalb kurzfristig, in Abstimmung mit allen teilnehmenden Akteuren beschlossen, einen zweiten Termin anzubieten“, ist Initiatorin Vizebürgermeisterin Maria Hinterhofer froh, dass diesmal mehr Leute die Chance haben werden, dabei zu sein.

Am Faschingsonntag, 23. Februar, um 13 Uhr wird in der Kyrnberghalle eine zweite Aufführung über die Bühne gehen. Karten sind ab 8. Februar in der Trafik Schober erhältlich.

Das Programm verspricht viel Abwechslung. „Wir haben alles so konzipiert, dass es keine Umbauarbeiten und einen raschen Ablauf gibt“, freut sich Gudrun Friedrich, die für den künstlerischen Ablauf verantwortlich ist, dass mit der Neuen Mittelschule und den Bäuerinnen zwei neue Mitveranstalter gewonnen werden konnten.

Lustiges Beisammensein mit Witz und Musik

„Unter Leitung meiner Kollegin, Eveline Widhalm, werden zehn Mädchen von unserer Schule teilnehmen, die sich sehr intensiv vorbereitet haben und mit Begeisterung dabei sind“, erzählt Direktorin Helga Fischer. Über lustige Proben der Orts- und Gemeindebäuerinnen weiß Monika Fischer zu berichten.

Für viel Musik und Sketches mit Lokalkolorit werden die Cantores Dei, die Perschlingtaler Sängerrunde, der Raiffeisen Musikverein, der SC Schaubach, die Theatergruppe Pyhranas, die Landjugend, Franz und Johann Hagenauer und „Da Postla und da Trafikant“ Günther Geritzer und Stephan Schober sorgen.

Auf die Gäste warten kleine Imbisse und Getränke. Saaleinlass bei freier Platzwahl ist eine Stunde vor der Veranstaltung. Eine Karte für den „Karneval in Pyhra“ kostet für Besucherinnen und Besucher 14 Euro.