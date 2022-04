Krieg in Ukraine lässt nicht kalt

Werbung

Die Schrecken des Krieges in der Ukraine sind auch in der Marktgemeinde Dauergesprächsthema. Doch die Pyhringer reden nicht nur, sie handeln auch, um das Leid der Betroffenen etwas zu lindern.

„Wir konnten nicht einfach tatenlos zusehen, wenn Kinder unter Bombenhagel im Keller geboren werden. Nach einem Aufruf für Sachspenden wurden wir fast überrannt. So viele wollten helfen, das war rührend“, freut sich Anna Starkl, die mit Rot-Kreuz-Kollegen Hilfsgüter sammelte und verpackte. Ganze Stapel an Bananenschachteln mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen konnten so nach Kiew geschickt werden.

Auch Monika Kerndl sah dringenden Handlungsbedarf und organisierte mit einer ukrainischen Studienkollegin ihrer Tochter eine groß angelegte Sammlung. Ihrem Aufruf in der Facebook-Gruppe „Regionalversorgung Pyhra“ folgten dutzende Privatpersonen sowie Mediziner aus der Region.

„Die Hilfsbereitschaft war enorm, meine Garage ging beinahe über. Die Leute brachten palettenweise Nahrung. Durch Medizinspenden von Ärzten und Apothekern wurden die verpackten Kartons zu wirklich hochwertiger Unterstützung im Kampf gegen das Leid“, sagt Monika Kerndl.

In der Wallfahrtskirche versammelten sich zahlreiche Gläubige, um gemeinsam mit Pfarrer Markus Heinz für den Frieden zu beten. „Es war mir ein großes Anliegen, dass wir auch in unserer Pfarre dem weltweiten Gebetsaufruf des Papstes folgen und Gott um Frieden bitten“, sagt Monsignore Markus Heinz.

Stefan Nagy hilft währenddessen Flüchtlingen über die Hürden der österreichischen Bürokratie. Unterkunft, Grundversorgung, Deutschkurse und Geflüchtetenausweise, all das muss erst beantragt werden, um staatliche Hilfe zu bekommen. Als zwei junge Mütter mit zwei Kindern in einem Gasthaus in der Region Schutz suchten, konnte auch er nicht zusehen und sammelte mit Freunden Geld für ein Hotel.

Monsignore Markus Heinz betete mit zahlreichen Gläubigen für Frieden. Foto: Pfarre Pyhra

„Sie hätten sonst laut Bundesbetreuungsagentur nur in einem Flüchtlingszentrum in Villach Unterschlupf gefunden, obwohl ihnen Geld und Sprit bereits ausgingen. Ihre Katze, die aus einer Sporttasche hervormauzte, hätten sie dann allerdings zurücklassen müssen“, erklärt Sefan Nagy. Nach Beharrlichkeit gegenüber den Behörden stellte der Verein Wohnen schließlich eine Unterkunft in Herzogenburg zur Verfügung. Eine weitere Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter lebt vorübergehend in einer ausgebauten Garage bei Bekannten. Ihr Mann, ein Immobilienmakler aus Kiew, blieb in der Ukraine, um für sein Land zu kämpfen.

Die Gemeinde sammelt derzeit Sachspenden im Gemeindeamt. „Freiwillige, die Wohnraum, Zeit oder Russischkenntnisse zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich bei der Gemeindehotline unter 02745/22 08 zu melden“, so Ortschef Günter Schaubach.

