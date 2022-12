Werbung

Die Hausbeleuchtung fällt aus, auf den Straßen wird es dunkel, ein kurzer Blick auf das Handy, doch das Netz ist tot. In den Wohnungen wird es langsam kalt. Was nach einem Thriller klingt, könnte im Falle eines Blackouts, also eines lang anhaltenden Stromausfalles, auch in der Region Realität werden. Um auf ein solches Szenario besser vorbereitet zu sein, probte der Krisenstab der Marktgemeinde mit dem Zivilschutzverband den Ernstfall.

Funker Rudolf Fuchs tüftelt an Prototypen für ein stabiles Kommunikationsnetzwerk zwischen den Katastralgemeinden. Foto: Kalteis

Der Krisenstab besteht aus dem Bürgermeister, der Vizebürgermeisterin, den Gemeinderäten, den Gemeindemitarbeitern sowie Amateurfunkern. Im gemeinsamen Planspiel wurden mehrere Bedrohungsszenarien simuliert. Nach der Einschätzung der Lage ging es darum, das Personal und die Bürger zu informieren, bevor der Katastrophenschutzplan schrittweise abgearbeitet wird.

„Der Plan gibt für jedes Szenario die ersten Schritte vor. Etwa zu eruieren, wo Notstromaggregate verfügbar sind, wann welche Noteinspeisung betrieben werden muss. Im Fall eines Blackouts fallen nämlich nicht nur die Kommunikation und das Internet aus, sondern auch alle Wasser- und Abwasserpumpen“, erklärt der Zivilschutzbeauftragte und Gemeinderat Claus Stefan Schmitzer.

Dafür hat die Gemeinde bereits Vorkehrungen getroffen. Durch Notstromeinspeisungen der Pumpstationen, mobile Stromaggregate sowie Auffangbecken und Wasserspeicher kann dieses Problem im Notfall schnell behoben werden. Das versichern auch Bürgermeister Günter Schaubach und Wassermeister Johann Schilcher: „Wir haben das genau getestet. Die Wasserversorgung funktioniert auch während eines Blackouts einwandfrei. Dadurch müssen die Bürger keine Reserven in Badewannen oder Kübeln anlegen.“ Auch die Versorgung des Krisenstabs mit Energie ist mittels eines leistungsstarken Aggregates gesichert. Das Problem bleibt die Kommunikation zwischen den weitverzweigten Katastralgemeinden. An einer Lösung wird derzeit gearbeitet. Funker Rudi Fuchs vom Amateurfunkverband entwickelte spezielle Funkmodule, die SMS-ähnliche Nachrichten versenden können.

„Wenn das Handy nicht mehr geht, ist es vorbei mit der schnellen Kommunikation. Mit den zündholzschachtelgroßen Modulen, die fast keinen Strom benötigen, kann ein Netzwerk schon im Vorfeld erstellt werden, um es im Krisenfall sofort parat zu haben“, erklärt Rudi Fuchs das Konzept.

Den Bürgern wird empfohlen, einen Vorrat an Nahrung und Medizin anzulegen sowie Treffpunkte und Kontaktpersonen festzulegen. Für genaue Planungen gibt es Checklisten des Zivilschutzverbandes.

