Lange Nacht der Kirche: Gruftführung und Italo-Pop auf der Orgel

Der Kirchturm der Wallfahrtskirche zur Heiligen Margareta schimmerte im Abendrot. Dichte Regenwolken hatten sich zuvor wieder verzogen. Vor der Kirche konnten Besucher ab 18.30 Uhr erlesene Weine verkosten. Danach wagten sich Jung und Alt in die alte Gruft des Adelsgeschlechts der Greissen zu Wald hinab unter das Seitenschiff des frühgototischen Gotteshauses.

Nur von Kerzenschimmer erleuchtet erklärte eine Multimedia-Vorführung den Besuchern aus der Oberwelt die Geschichte der Kirche und der Adelsfamilie, die das Gewölbe über Jahrhunderte als Bestattungsstätte nutzte. Sprechende Gemälde von Wilhelm Greiss zu Wald, seines Zeichen Jägermeister unter Kaiser Maximilian I., und seiner Gattin Barbara Mersburg erzählten von ihrer Verbindung zur Kirche in Pyhra und ihrer Gruft sowie den Veränderungen der Zeit. An die beiden Adeligen erinnert bis heute das Epitaph, also eine Grabplatte, im rechten Seitenschiff der Kirche. Leicht zu erkennen durch die Inschrift und einen Jagdhund des Jägermeisters.

Im Anschluss sorgte ein Konzert, das die Klänge der Orgel mit italienischem Pop vermischte für Unterhaltung in den späten Abendstunden.