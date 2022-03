Mutter versehentlich im Badezimmer eingeschlossen

Werbung

So manche Türe klemmt manchmal, so auch jene im Badezimmer einer Frau aus Pyhra. Diese wollte am Sonntagabend den Sanitärbereich verlassen, doch die Türe ging einfach nicht mehr auf.

Trotz aller Versuche schaffte sie es nicht, diese aufzuzwängen. Die Frau wurde zurecht nervös, da sich ihr Kleinkind nun alleine in den anderen Räumen der Wohnung befand. Es gelang ihr, auf ihre missliche Situation aufmerksam zu machen. Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten an. Rasch war die Tür geöffnet. Nun durften alle aufatmen: Kind und Mutter waren wohlauf.

