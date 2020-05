Der Befall durch den Holzwurm hat eine umfassende Sanierung des Wahrzeichens der Marktgemeinde notwendig werden lassen. So muss nicht nur das Dach mitsamt seiner Außeneindeckung erneuert werden, sondern die gesamte Konstruktion samt Zwischenböden oberhalb der Glockenstube. Ein Spezialkran wird den Turmhelm in einer spektakulären Aktion abheben.

250.000 Euro Kosten und kein Pfarrfest

Mit der Erneuerung von Blitzschutz und Schallfenstern, der Fassadengestaltung sowie dem erforderlichen Neuanstrich von Turmuhren, Turmkugel und -kreuz rechnet man seitens des Pfarrkirchenrats mit einem Aufwand von rund 250.000 Euro. Förderungen gibt es dafür von der Diözese St. Pölten, der Marktgemeinde Pyhra, Land, Bund und Stift Göttweig.

Die Pfarre selbst muss 80.000 Euro aufbringen. 30.000 Euro hat man schon gespart – durch Aktivitäten wie den Kirtag und Spenden der Gläubigen. Ein wenig Kopfzerbrechen macht Pater Pirmin aber ein möglicher Ausfall des heurigen Pfarrfestes, das zumindest im Juli zum Fest der Kirchenpatronin, der hl. Margareta, nicht wird stattfinden können.

Er hofft deshalb besonders auf die Spendenbereitschaft der Pfarrangehörigen. Für die Turmrenovierung wurde bereits das Spendenkonto AT89 3258 5003 0430 0901 eingerichtet.

Kirche soll wieder in neuem Glanz erstrahlen

„Wir wollen auch alle ansprechen, die sich mit dem Gotteshaus, in dem an jedem 13. des Monats eine Wallfahrt zum Votivbild der schmerzhaften Muttergottes stattfindet, besonders verbunden fühlen“, bittet der Pfarrer um Unterstützung: „Damit unsere Kirche in neuem Glanz erstrahlt, wenn wir dann die Firmung und Erstkommunion endlich nachfeiern dürfen!“ Wann das soweit sein wird, kann er noch nicht sagen. Die Kirchenrenovierung soll zumindest bis Ende August abgeschlossen sein.