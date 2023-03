Pkw-Lenker (84) fuhr E-Bike-Fahrer (71) an: Führerschein weg

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerag gegen 18 Uhr in Wald (Katastralgemeinde von Pyhra im Bezirk St. Pölten-Land). Ein 71-jähriger Mann war mit dem Elektro-Fahrrad auf der Perschlingstraße im Ortsgebiet von Wald unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße „Am Eichberg“ kam es schließlich zum Unfall. Der Radfahrer gab Handzeichen und wollte nach links abbiegen. Das dürfte der Pkw-Lenker (84) hinter ihm übersehen haben und setzte zum Überholen an. Durch die Kollision von Pkw und Fahrrad stürzte der 71-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Ein Zeuge versorgte ihn und brachte ihn nach Hause, wo die Gattin des Verunfallten die Rettung alarmiert. Dies brachte ihn ins Universitätsklinikum St. Pölten. Der Pkw-Lenker erkundigte sich bei dem Radler, die Polizei traf ihn dann aber erst zu Hause an. Den Alkotest verweigerte der Unfalllenker. Er musste den Führerschein vorläufig abgeben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.