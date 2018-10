Gemeinsam mit seinem Vater, der am Steuer des Fahrzeuges saß, wollte der 33-Jährige am Montagnachmittag an einem Hang in der Nähe des Bauernhofes Elsbeeren ernten. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug plötzlich um. Dabei wurde der Jungbauer aus einer Höhe von rund fünf Metern aus dem Korb zu Boden geschleudert.

FF Wald

Der Mann zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit der Rettung ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Auf jeden Fall hatte der Bauer dabei noch Glück im Unglück, versichern die Einsatzkräfte: "Der Sturz hätte noch viel schlimmer ausgehen können!" Der Lenker des Fahrzeuges blieb unverletzt.

Mit der Bergung des landwirtschaftlichen Fahrzeugs war die Freiwillige Feuerwehr Wald mit acht Mann im Einsatz.

„Eine Herausforderung war, das acht Tonnen schwere Gerät in dem schwierigen Gelände wieder auf die Räder zu bringen. Gelungen ist es mithilfe von zwei Traktoren und einer Seilwinde“, berichtet Gerald Gaupmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wald.