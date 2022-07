Trockene Brunnen: Kirchweg geht das Wasser aus

Werbung

Immer öfter versiegt das Wasser während der Sommermonate in den Brunnen von Pyhras östlichster Katastralgemeinde Kirchweg. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner in Zukunft nicht bangen müssen, dass kein kühles Nass mehr aus dem Hahn kommt, beauftragte der Gemeinderat einstimmig die Planung einer Anbindung an die kommunale Wasserleitung.

Da der Anschluss an das Netz der benachbarten Gemeinde Kasten wesentlich einfacher durchführbar ist, soll Kirchweg an den 2021 vergrößerten Hochbehälter in Fahrafeld angeschlossen werden.

„Es wird von Jahr zu Jahr trockener, nun ist dringender Handlungsbedarf. Rund 40 Haushalte sind regelmäßig von Wassermangel betroffen. Beinahe alle Bewohner Kirchwegs sprachen sich nach einer Infoveranstaltung für eine Anbindung an die Wasserleitung aus“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach.

Die nun beschlossene Planung kostet rund 60.000 Euro. Das gesamte Projekt wird derzeit auf 330.000 Euro geschätzt, da zu abgeschiedenen Häusern weite Leitungen verlegt werden müssen. Sowohl die Gemeinderäte aus Pyhra als auch aus Kasten müssen dem Bau der Leitungen und dem Anschluss an das Nachbarnetz, das die Wasserversorgung zukünftig auch während Hitzeperioden gewährleisten soll, noch zustimmen.

Nach Kirchweg sollen weitere Katastralgemeinden mit Wassermangel oder schlechter Wasserqualität an das Netz angeschlossen werden. „Als Nächstes läuft die Planung über eine Anbindung von Obertiefenbach“, verrät Schaubach.

