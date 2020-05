Die Bagger stehen für den Umbau der Landwirtschaftlichen Fachschule in Pyhra bereit. Der Spatenstich für das 15,6 Millionen-Euro teure Umbauprojekt des Internats ist erfolgt. Die Eröffnung des neuen Ausbildungszentrums soll 2022 erfolgen.

Die Fachschule Sooß wird mit dem Bildungsstandort Pyhra zusammengeführt, weshalb ein Ausbau notwendig wird. In der ersten Bauphase wird das Internat mit zusätzlichen Klassen und Praxisräumen errichtet. Wenn das neue Schülerheim dann fertig ist, wird das alte Internat abgerissen. „Die Sanierung wäre zu teuer gewesen. Der Neubau wird den Jugendlichen ein zeitgemäßes Lernumfeld bieten“, ist LFS-Pyhra-Direktor Josef Sieder sicher. Für die Planung und Bauaufsicht zeichnet das Architekturbüro Urmann-Radler verantwortlich.

Ziel ist es die LFS Pyhra künftig stärker als agrarisches Zentrum der Region in den Mittelpunkt zu rücken. „Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer werden so bestmöglich ausgebildet werden“, ist Sieder überzeugt. Neben den Schwerpunkten Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie wird nach der Zusammenlegung mit der LFS Sooß auch der Ausbildungszweig Betriebs- und Haushaltsmanagement am Standort Pyhra angeboten. Der erste Jahrgang soll 2022/23 in Pyhra beginnen. „Damit ist an der LFS Pyhra auf lange Sicht eine zeitgemäße Ausbildung gesichert“, erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.