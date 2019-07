Zwei Verletzte und Stromausfall nach Crash zweier Pkws .

Zwei Verletzte und ein mehrstündiger Stromausfall in einigen Haushalten waren die Folgen einer Kollision zweier Pkws an der Kreuzung der Landesstraße L5088 vor der Ortseinfahrt von Perersdorf mit der L5090 von Diemannsberg nach Obergrub am Sonntagnachmittag.