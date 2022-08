Stimmen aus der Region St. Pölten: „Jeder hat Recht auf Krankenstand“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Was ein Rundruf durch die Betriebe in der Region zum Thema Covid-Regeln definitiv ergibt: Das Thema strapaziert bereits die Nerven. Kaum jemand möchte mehr darüber sprechen, aber beschäftigen müssen sich doch alle damit.

Neueste Entwicklung: Mit 1. August ist die Quarantäne für Corona-Infizierte gefallen, meldepflichtig bleibt die Krankheit dennoch. Corona-Infizierte ohne Symptome gelten als arbeitsfähig – für Dienstgeber heißt das, dass sie keinen Kostenersatz für die Zeit der Corona-Erkrankung mehr erhalten. Unabhängig davon, ob der Dienstnehmer nun tatsächlich arbeitet oder nicht. Wer sich aber um seine Mitarbeitenden kümmern muss, der muss jetzt die Entscheidung treffen, wie mit symptomlosen Positiven verfahren wird.

Home-Office oder volle Bezüge

Die ÖBB bietet hier mehrere Möglichkeiten: Mitarbeitende im Büro- und Verwaltungsbereich gehen ins Home-Office. Die, bei denen Home-Office nicht möglich ist, beispielsweise Zugbegleiterinnen und -begleiter oder Buslenkerinnen und -lenker, werden für die Dauer von maximal zehn Tagen unter Fortzahlung des Entgelts freigestellt. Ab fünf Tagen müssen sie die Möglichkeit des Freitestens wahrnehmen.

Am ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten müssen Kursteilneh mende einen negativen Test nachweisen. Außerdem gilt die Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen. In den Seminarräumen kann die Maske während der Schulung abgelegt werden. Bei Bedarf werden Masken und Tests zur Verfügung gestellt, heißt es von den ÖBB.

Uneinigkeit herrscht im Universitätsklinikum wegen unterschiedlicher Meinungen von der Klinikleitung und der Landesgesundheitsagentur (LGA). Während die LGA betont, dass symptomlose Covid-positive Mitarbeitende ihrer Arbeit nachgehen können, wenn sie hygienische Auflagen wie das durchgängige Tragen der Maske erfüllen, heißt es in einer Mitarbeiterinformation der Klinikleitung: „Wenn keine Krankheitssymptome bestehen, erfolgt eine Freistellung vom Dienst (sonstiger Sonderurlaub). Ausgenommen davon ist Telearbeit in den ausgewählten Bereichen des Hauses, wo dies grundsätzlich infrage kommt.“

Jetzt werde laut LGA an einer Präzisierung der Mitarbeiterinformation gearbeitet: „Das Präventionskonzept der LGA sieht vor, dass Ausnahmen in Bereichen mit immunsupprimierten Patienten wie in der Onkologie, im Umgang mit Transplantier ten, auf Intensivstationen sowie auf der Neonatologie gelten.“

Kosmetikstudio: Freistellung nun finanzielle Belastung

Die Caritas der Diözese St. Pölten als Betreiber des Elisabeth-Heims möchte den Kontakt mit positiv-getesteten Mitarbeitenden vermeiden. „Wenn keine Symptome auftreten, erfolgt die Arbeitsleistung, wenn möglich, im Home-Office. Wo das nicht möglich ist, wird die Person vom Dienst freigestellt mit Fortführung des Gehalts“, heißt es von der Caritas.

Im Kosmetikstudio „BeNature“ von Astrid Kandler wird positiv getestetes Personal freigestellt, da dort auch Risikogruppen betreut werden. Allerdings stellt das durchaus eine finanzielle Belastung dar, da es keine Entgeltfortzahlung mehr gibt. Trotzdem ist das für Kandler selbstverständlich, so wie auch „normal“ kranke Mitarbeiter in den Krankenstand geschickt werden, aus Verantwortung gegenüber der Kundschaft.

Viel Kontakt mit vielen unterschiedlichen Personen hat das Personal bei Flieger-Catering. Deswegen ist Chef Georg Loichtl wichtig, dass kranke Mitarbeitende in den Krankenstand gehen: „Eine unserer Grundsätze ist, jeder hat das Recht auf Krankenstand.“ Das war aber schon vor Covid so. Die neue Regelung hätte laut Loichtl nur den Zweck, die Kosten für den Krankenstand auf die Betriebe abzuwälzen.

Das Problem mit positiven Kunden sei ein irreales. Denn niemand würde in einen Gastrobetrieb gehen und nicht konsumieren. Was ja nötig wäre, da Positive die Maske nicht abnehmen dürfen.

