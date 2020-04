Die größte Anwaltskanzlei der Landeshauptstadt optimierte die Frauenquote: Zehn männliche und zehn weibliche Juristen arbeiten derzeit bei ULSR (Urbanek-Lind-Schmied-Reisch). Erreicht wurde die Männer/Frauen-Parität mit der Eingliederung von Mercedes Vollmann-Schultes als selbstständige Rechtsanwältin.

Die 30-jährige Neo-Anwältin arbeitet seit sechs Jahren in der Kanzlei und ist auf Strafrecht spezialisiert. Dabei muss die zweifache Mutter den Berufsanforderungen, zu denen unvorhersehbare Termine gehören, gerecht werden. Was dank der in der Kanzlei herrschenden Arbeitsbedingungen auch gelingt, schwärmt Vollmann-Schultes.

„Wir haben ein Arbeitsumfeld geschaffen, das es Frauen ermöglicht, Beruf, Familie und Mutterschaft zu verbinden“, betont Strafrechtsexperte Josef Gallauner – sieben der zehn Anwältinnen sind auch als Mütter voll im Einsatz. Und Kollegin Martin Haag ergänzt: „So gelingt der Quotenausgleich.“