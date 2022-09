Kellerbrand im St. Pöltner Stadtzentrum: Hausbewohner flüchteten .

Am Samstagvormittag gerieten mehrere Kellerräume in einem Mehrparteienhaus in der Julius-Raab-Promenade in Vollbrand. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich retten bevor der dichte Rauch, der schnell durch das ganze Haus zog, den Fluchtweg versperrte!