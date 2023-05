„Kidical Mass“: Klein und Groß radelten durch St. Pölten

Am Rathausplatz versammelten sich am Samstagnachmittag zahlreiche Radfans. Groß und Klein schwangen sich bei der ersten „Kidical Mass“ auf ihre Drahtesel, um gemeinsam durch St. Pölten zu radeln. Vom Startpunkt aus ging es über das Linzer Tor und die Promenade zurück zum Domplatz. Die drei Kilometer lange Tour meisterten auch die jungen Radfahrerinnen und Radfahrer. Als Belohnung bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Eisgutschein. Zum Abschluss gab es am Domplatz noch ein Kinderprogramm. Die Kids lernten Reifen flicken und wie das Aufpumpen der Reifen funktioniert.

Das Ziel der „Kidical Mass“ ist, auf die Bedeutung von kinderfreundlicherRad-Infrastruktur aufmerksam zu machen. Die Veranstaltenden fordern etwa breite Radwege und ein durchgängiges Radwegnetz in der Stadt, autofreie Zonen vor Schulen und Kindergärten und sichere Abstellplätze, auch für Lasträder.

