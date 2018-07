Zum dritten Mal radelt René Soyka vom Radclub Radlberg für den guten Zweck. Dieses Mal stellt er sich mit 1.500 Kilometern etwa der dreifachen Distanz der Vorjahre im Rahmen des Race around Austria. 17.500 Höhenmeter gibt es auf der Strecke zu bewältigen.

„Ich habe noch intensiver trainiert als im Vorjahr und es läuft gut“, betont Soyka, der in der Trainingsphase schon fast 16.500 Kilometer heruntergespult hat. Die Probleme mit der Nahrungsaufnahme im ersten Jahr hat er mittlerweile im Griff. „Ich werde nur Flüssignahrung zu mir nehmen“, berichtet Soyka. Bei einer Trainingsfahrt konnte er das erfolgreich testen.

In vier Tagen will der Unterradlberger die Distanz schaffen. Zeit zum Schlafen gibt es nicht. „Mein Team und ich haben uns sieben Standorte ausgemacht, wo sie sich abwechseln können und ich eine Pause von maximal 30 Minuten einlegen kann“, berichtet Soyka. Immer an seiner Seite wird das Pace-Car sein. Von diesem aus wird er navigiert und verpflegt. Und auch das Medien-Car wird ihn begleitet und die Fahrt mit Start am 15. August im Internet dokumentieren.

Unterstützung erhält dieses Jahr Marta Mura. Die 14-Jährige wird im Ambulatorium Sonnenschein betreut und braucht einen neuen Rollstuhl. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 6.000 Euro. „Wir freuen uns über weitere Sponsoren, die uns und damit Marta unterstützen“, so der begeisterte Radfahrer.