Campus & Cityradio St. Pölten lädt Interessierte zum Workshop

Von der eigenen Idee zur individuellen Radioshow – diese Möglichkeit haben künftige Radiomacherinnen und -macher beim Campus & Cityradio St. Pölten (CR 94.4). Der Sender veranstaltet alle drei Monate kostenlose Kurse rund ums Radio. Am 10. November, von 15 bis 20 Uhr und am 11. November, von 10 bis 15 Uhr haben Interessierte wieder die Möglichkeit, in die Welt des Rundfunks einzutauchen.

„In erster Linie suchen wir Menschen, die bei uns eine eigene Radiosendung gestalten möchten. Die Inhalte sind aber auch für Podcast-Interessierte genau richtig“, erzählt Programmchefin Anna Michalski. Im kostenfreien Basis-Workshop durchlaufen Interessierte in zwei Tagen fünf Module. Die Elemente wie journalistische Gestaltungsformen mit Interviews, Aufnahmetechnik mit digitalen Audiogeräten, Audioschnitt, Studiotechnik sowie Medien und Urheberrecht beinhalten die Module. „Danach steht einer eigenen Sendung oder der Podcast-Produktion nichts mehr im Wege“, informiert Michalski. Sie hält vier der fünf Einheiten und gestaltet auch den offiziellen Podcast der FH St. Pölten. Für die Bereiche Medien- und Urheberrecht hat sie sich Margit Wolfsberger ins Bot geholt, die diese Themen auch bei anderen Radiosendern unterrichtet. Nach der Absolvierung der Basis-Einheiten betreut das Radio-Team Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zur ersten eigenen Sendung.

Das feie Radio bietet neben Studierenden der FH St. Pölten seit 2008 auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre eigene Radiosendung zu gestalten. Inklusion steht bei freien Radiosendern seither an oberster Stelle. „Wir haben den Auftrag, interessierten Menschen den Zugang zum Medien machen zu ermöglichen. Auch Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen werden bei ihren eigenen Radiosendungen betreut“, informiert die Programmchefin. Diese haben laut Michalski im kommerziellen Rundfunk kaum eine Chance, eigene Themen und Anliegen vorzustellen.

Alle Infos zum Workshop gibt es unter www.cr944.at/workshops. Interessierte können sich unter office@cr944.at per Mail für die Kurse anmelden.