Die neuen Geschäftsführer Martin Forster und Frank Van der Heijden sprechen mit der NÖN über Glas, Nachhaltigkeit und Standort-Treue.

NÖN: Warum haben Sie sich für Glas als Verpackungsmaterial entschieden?

Frank Van der Heijden: Wir sehen, dass der Kunde eine Tendenz in Richtung nachhaltige und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien entwickelt hat. Glas hat dabei einen sehr guten Ruf. Es ist eines der besten Verpackungsmaterialien, weil es dem Produkt nichts abgibt. Es ist hart, hält sauber und es schützt. Den Eigentümern von Egger Getränke gebührt ein Lob für diesen Schritt, denn sie haben ihn sehr vorausschauend getan. Als die neue Glasfüllanlage geplant wurde, stand das Umweltthema noch nicht so im Mittelpunkt.

Wie verlief die Umsetzung?

Martin Forster: Als ich vor zehn Monaten angefangen habe, war bereits alles fertig geplant. Es ging um die Umsetzung. Und da war der Zeitplan von ebenfalls zehn Monaten sehr knackig. Es ist sich aber alles gut ausgegangen.

Ist der Einsatz von Glas tatsächlich ökologischer?

Van der Heijden: Wir rechnen damit, dass eine Flasche durchschnittlich 30 Umläufe schafft. Daher ist es die ökologischste Verpackungsvariante.

Forster: Neben der neuen Abfüllanlage ist ein weiteres Prunkstück die Reinigungsanlage, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Sie beinhaltet mehre Stufen. Die Flasche wird ausgeleert und mit Hochdruck vorgespült. Danach wird Reinigungsmittel sehr dosiert eingesetzt und das erfolgt anhand einer Leitwertmessung des Wassers im Grammbereich. Je nach Flasche gibt es genau konzipierte Reinigungsprogramme. Glas ist perfekt zu reinigen, denn es hat eine sehr glatte Oberfläche.

"Das Herz hängt am Standort"

Wie viel Radlberger steckt in den neuen Limonaden noch drin?

Forster: Es ist grundsätzlich ein neues Konzept. Wir haben doppelt so viel Fruchtsaftgehalt wie bei den Radlberger Limonaden und zeitgemäß den Zuckerzusatz um bis zu 30 Prozent reduziert.

Hat sich die neue Geschäftsführung schon eingespielt?

Van der Heijden: Ich bin seit 16. Februar bei Egger Getränke, rechne daher noch in Tagen. Wir haben uns aber auf Anhieb gut verstanden. Uns gefällt, dass Egger Getränke ein Familienbetrieb ist, und das verkörpert eine gewisse Langfristigkeit. Wir haben in unserem Alter auch nicht mehr die Ambition, dem anderen zu zeigen, wie er sein Geschäft machen soll.

Forster: Wir ergänzen uns perfekt: Frank legt seine Schwerpunkte auf den Verkauf und das Marketing, ich bleibe auf der technischen Seite.

Wie wichtig ist der Standort für die Firma. Wie sehr hängt das Herz an St. Pölten?

Forster: Die Tatsache, dass hier so ein großes Investment getätigt wurde und dass in den letzten 40 Jahren permanent mit Highlights aufgewartet wurde, zeigt alleine schon, wie wichtig dieser Standort ist. Die neue Glasanlage ist auch sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen abwarten, wie sich diese Glasanlage entwickelt, es gibt aber bereits weitere Projekte auf dem Reißbrett.

Van der Heijden: Wir sind uns der regionalen Verbindung bewusst. Das sehen wir am Mitarbeiterstamm der Firma. Egger Getränke ist stolz, so sehr in St. Pölten integriert zu sein. Unser Herz hängt an diesem Standort.