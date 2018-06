Einen nicht ganz alltäglichen Auftrag erfüllt derzeit Peter Denk in der Lilienfelder Niederlassung der steirischen Firma TGL. Er restauriert eine 130 Jahre alte Bestattungskutsche, die ab 11. September in der Ausstellung „Verstorben, begraben und vergessen? St. Pöltner Friedhöfe erzählen“ gezeigt werden soll. „In dieser groß angelegten Ausstellung – nach einem Konzept unseres Stadtarchäologen Ronald Risy – geht es um eine Kulturgeschichte des Todes und der Bestattungsriten in unserer Stadt“, berichtet Museumsleiter Thomas Pulle.

Schon vor einem Jahr hatte Antiquitätenhändler Josef Renz aus Kreisbach mit Peter Denk Kontakt aufgenommen. „Die erste Besichtigung erfolgt noch im Frühjahr 2017 in einem Depot nahe St. Pölten, wo die Kutsche seit einigen Jahren stand“, berichtet Denk. Das Gefährt wird nun gereinigt und zerlegt. Dann werden die Metallteile sandgestrahlt und fehlende Teile rekonstruiert. Tapezierermeister Josef Bichlmayer aus Tradigist kümmert sich um die Innenausstattung. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 Euro.

Diese übernimmt die Friedhofsverwaltung in St. Pölten. „Es besteht daher großes Interesse, die Kutsche nach unserer Ausstellung auf dem St. Pöltner Friedhof dauerhaft zu zeigen“, erläutert Pulle.