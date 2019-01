Feueralarm am Dienstagvormittag in Hafing. Eine Selch im Keller eines Einfamilienhauses war in Brand geraten. Sofort rückten 30 Mann der Feuerwehren Pummersdorf, Weitzendorf und St. Pölten-Stadt aus.

„Wir konnten den Brand rasch unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen", berichtet Anton Stiefsohn, Kommandant der Feuerwehr Pummersdorf. Anschließend wurde das komplette Gebäude druckbelüftet. Das Geselchte und die Selch wurde in Mitleidenschaft gezogen, Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden, auch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude rechtzeitig verhindert werden.

„Die im Gebäude anwesenden Personen, darunter ein Feuerwehrmann, haben vorbildlich reagiert,alle Türen verschlossen und den Notruf abgesetzt, sodass ein gröberes Schadensausmaß ausblieb", sagt Stiefsohn.