Durch Zufall entdeckt: Floriani löscht Pkw-Brand in St.Georgen

Das Fahrzeug einer Lenkerin begann in St. Georgen zu rauchen. Sie stellte es unverzüglich am Straßenrand ab. Es dauerte nicht lange und das Fahrzeug brannte im Motorraum. Christoph Müller, Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen kam zufällig vorbei und reagierte geistesgegenwärtig. Müller lief in einen nahegelegenen Supermarkt, um einen Feuerlöscher zu holen. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Billa-Filiale und zwei Handfeuerlöschern konnte der Brand gelöscht werden.

Durch das unverzügliche Einschreiten konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Die Kollegen von Christoph Müller von der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen führten noch Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand.