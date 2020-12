85 Personen durften gleichzeitig auf den Eislaufplatz. Jene, die keinen Platz am Eis mehr bekamen, warteten meist an der Absperrung und hofften doch noch auf ein Ticket. Das führte am Wochenende zu Drängeleien und der Mindestabstand von einem Meter wurde oftmals nicht eingehalten.

Die Stadt zog nun die Reißleine und sperrte die Eisfläche für den Publikumslauf. Bis Weihnachten soll neues System für Sicherheit sorgen.

Mit Polizei Schwachstellen geprüft

Bilder von eng zusammenstehenden Kindern beim Eislaufschuhe-Anziehen geisterten durch die sozialen Medien. „Das waren Schulklassen“, berichtet Michael Bachel vom Veranstaltungsservice. Aber auch sonst ging es eng zu.

Bachel verwies auf die Regeln der Bundesregierung, wonach im Freien ohne Maske ein Abstand von einem Meter einzuhalten ist. Sollte der Abstand nicht gewährleistet werden können, dann ist eine Maske erforderlich. Die Regeln wurden von einigen Besuchern am Rathausplatz gebrochen, die Stadt versuchte rasch zu reagieren.

Mit der Polizei gingen die Verantwortlichen den Rathausplatz ab und prüften auf Schwachstellen. Absperrgitter wurden installiert, die zum Abstandhalten zwingen. Securities gingen ebenfalls durch die Menge und forderten den Abstand ein, zudem wurden Masken ausgeteilt. Die Begeisterung für den Eiszauber war jedenfalls so groß, dass nun gesperrt werden musste.

Reservierung kann online durchgeführt werden

„Wir sind das ganze Wochenende gesessen und haben an einem neuen System gearbeitet“, erklärt Bachel. Dieses wird ab 23. Dezember online gehen und Reservierungen ab 24. Dezember ermöglichen. Die Eiszeiten ändern sich auf einen Zwei-Stunden-Rhythmus.

Unter www.stp-eiszauber.at kann die Reservierung für mehrere Tage im Voraus durchgeführt werden. Nach Eingabe von Namen und Telefonnummer wird ein Reservierungscode mittels SMS zugesandt. Nach Vorlage dieses Codes erhält man an der Kassa die bestellten Tickets.

Reservierungen sind bis zu sechs Personen möglich, Gratistickets für Begleitpersonen ohne Eislaufen können ebenfalls reserviert werden. Abholen kann man die Tickets immer 30 Minuten vor dem gebuchten Zeitfenster, um keine Zeit am Eis zu verlieren.