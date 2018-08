An 52 Spieltagen hat das Sommerkino auf dem Rathausplatz wieder ein bisschen Urlaub ins Stadtzentrum gebracht. 51 verschiedene Filme sind über die Leinwand vor dem Cinema Paradiso geflimmert, davon elf exklusive NÖ-Filmpremieren. „Wir sind sehr zufrieden mit der Auslastung dieses Jahr“, sagt Viktoria Schaberger vom Cinema-Paradiso-Team. Denn der August mit durchwegs schönem Wetter machte die Schlechtwetter-Ausfälle der ersten Juli-Woche wieder gut. Nur an zehn Abenden konnte nicht open-air aufgeführt werden. „An solchen Abenden schätzen wir uns glücklich, unseren Besuchern die Vorstellung dennoch indoor im Kino anbieten zu können“, so Schaberger.

Bestbesucht – das Konzert von Reinhold Bilgeri und Christoph Richter. | NOEN

Am stärksten besucht waren der Konzertabend mit Reinhold Bilgeri und Christoph Richter mit anschließender Filmvorführung von Erik & Erika und natürlich auch das fast schon traditionelle Mitsingkino zum Film Mamma Mia.

„Wir sind stolz, dass auch die exklusiven Vorpremieren aktueller Kinofilme immer wieder stark frequentiert waren“, freut sich Viktoria Schaberger über einen wunderbaren Kinosommer vor der Haustür des Cinema Paradiso.