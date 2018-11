Das Gewerbegebiet in Ratzersdorf wird im nächsten Jahr Zuwachs bekommen. Die ATC-Gruppe plant auf 5.500 Quadratmetern neben ihrer Metallwelt an der B 1 die Errichtung mehrerer Hallen und eines dreigeschoßigen Bürogebäudes. Einen Teil wird das Unternehmen selbst nutzen, der Rest wird an mehrere Firmen vergeben. Da die Verhandlungen noch laufen, können derzeit keine Namen genannt werden. Sie werden aber hauptsächlich aus dem Bau- und Baunebengewerbe kommen, erklärt Reinhard Pasteiner, Chef der ATC-Gruppe. In das Büro könnte künftig auch ein Gesundheitszentrum untergebracht werden.

Neue Ideen für Metallwelt

Durch die Investitionen in den Standort kann Pasteiner auch mit den Gerüchten aufräumen, ATC würde die Metallwelt zusperren. Entstanden sein dürfte dieses dadurch, weil das Unternehmen aktuell eine Sortimentsbereinigung durchführt – eine Reaktion auf die immer größer werdende Internet-Konkurrenz. „Leute lassen sich bei bestimmten Produkten von unseren Mitarbeitern zeitintensiv beraten und kaufen dann aber online, weil nur der billigste Preis für sie zählt“, stellt Pasteiner fest. Daher konzentriere sich ATC künftig komplett auf ihre Internet-unabhängigen Kernkompetenzen wie den Stahlhandel, den Hallen- und Bürobau sowie die Immobilienentwicklung. Für die freie Fläche in der Metallwelt gebe es bereits Ideen.

Der jetzige Ausbau ist schon die vierte Erweiterung seit der Ansiedlung von ATC im Betriebsgebiet 2003. Es wird zugleich der letztmögliche Ausbau sein. Die Stadt selbst hat noch Reserveflächen, auf denen die notwendigen archäologischen Grabungen begonnen haben.