E-Werk-Weg: Endlich kommt Brücke für Fußgänger und Radler

Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen am E-Werk-Weg in Ratzersdorf. Die einspurige Brücke, die das Seengebiet mit der Baurechtssiedlung verbindet, ist ein Nadelöhr und bietet wenig Platz für Fußgänger und Radfahrer. Jetzt wird die Situation entschärft: Bis Ende des Jahres wird dort eine neue Geh- und Radweg-Brücke gebaut, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Die Bauarbeiten sollen Ende Juli starten und voraussichtlich bis September dauern. Um ein höheres Verkehrsaufkommen in der Siedlung zu vermeiden, bleibt die bestehende Fahrbahn-Brücke auch zukünftig einspurig.

Die Entschärfung der Stelle in Ratzersdorf hat eine lange Vorlaufzeit. Durch die Baurechtsaktion in Ratzersdorf, bei der ab 2003 in zwei Abschnitten 141 Baurechtsgründe vergeben wurden, kam der Zuzug und damit der Verkehr. Der mittlerweile verstorbene Gemeinderat Anton Wagner (ÖVP) kämpfte einige Jahre für die Entschärfung der Situation bei der Brücke. 2014 sammelte er Wünsche der Bevölkerung. Schon damals weit oben: ein Steg für Fußgänger und Radfahrer neben der bestehenden Brücke über den Mühlbach. Weil die Idee nicht fruchtete, schlug er vier Jahre später vor, die Brücke auszubauen. Das lehnte Bürgermeister Matthias Stadler aber ab. Er hatte die Befürchtung, „dass dann mit höherer Geschwindigkeit in die Siedlung gefahren wird“.

Bei der Gemeinderatswahl trat Stefan Keiblinger (ÖVP) in die Fußstapfen des Verstorbenen. Auch er forderte eine Entschärfung. Jetzt ist es soweit, und auch Nationalrat Robert Laimer (SPÖ) betont: „Ein zentrales Wahlversprechen im Stadtteil Ratzersdorf wird eingelöst.“ Die ÖVP zeigt sich jetzt ebenfalls zufrieden: „Was lange währt, wird endlich gut. Es war ein Hauptanliegen von Toni Wagner, dass diese Engstelle beim E-Werk-Weg entschärft und sicherer wird. Man könnte den Beschluss unter das Motto stellen: Toni schau owa, deine Forderung wird endlich erfüllt“, sagte Vizebürgermeister Matthias Adl in der Gemeinderatssitzung.