Gasthaus mit langer Tradition: Vierfaches Keferböck-Jubiläum

Vier Jubiläen hat das Gasthaus Keferböck in Ratzersdorf zu feiern: 150 Jahre Gaststätte, 130 Jahre in Familienbesitz, 65 Jahre Gasthof Keferböck und 60 Jahre Gerhard Keferböck.

Das Gasthaus an der B1 hat eine lange Tradition. 1872 wurde das Haus von der Familie Steinhauser gebaut. 20 Jahre später kaufte es die Familie Stohl, die Urgroßeltern des heutigen Inhabers Gerhard Keferböck. Seither ist das Lokal in Familienbesitz. „Meine Großeltern haben es weitergeführt. Der Großvater war Fleischhauer und die Großmutter führte das Wirtshaus“, erzählt Keferböck.

Gerhard Keferböck (Bild) führt ihn mit seiner Familie in vierter Generation. Foto: privat, Straubinger

Es sei keine einfache Zeit gewesen, sein Großvater ging ins Wasser und seine Gattin Katharina Stohl blieb alleine mit den drei Kindern. Katharina Stohl starb 1933 an Krebs. Die Kinder (3, 8, 9) blieben als Vollwaisen zurück. „Meine Mutter und ihre Geschwister kamen nach Weißenkirchen in der Wachau zur Schwester meines Opas“, erzählt Keferböck.

Sie zogen die Kinder auf. Anna Stohl, Keferböcks Mutter, litt an Asthma und lernte auf Kur in Bad Ischl ihren Ehemann kennen, einen Keferböck. Und übernahmen das Gasthaus wieder, das in der Zwischenzeit ebenso wie die Fleischerei verpachtet war.

Es folgten Umbauten und die ersten Fremdenzimmer St. Pöltens mit Zentralheizung und fließendem Warm- und Kaltwasser wurden errichtet. „Es war wirklich hochmodern für die damalige Zeit“, weiß Keferböck: „Die Rohre waren alle steigend verlegt, so konnte Wärme aufsteigen und die kalte Luft zurückfließen.“

Auch Keferböcks Mutter verstarb früh und so übernahm Gerhard Keferböck 1988 und führt den Familienbetrieb weiter. „Aktuell sind wir wieder ein reiner Familienbetrieb. Tochter und Schwiegersohn helfen mit“, sagt der Wirt. Gekocht wird Hausm annskost, in 23 Fremdenzimmern wird vor allem aus beruflichen Gründen übernachtet.

Am Sonntag, 16. Oktober, ab 10 Uhr wird gefeiert. Speisen und Getränke gibt es gegen freie Spenden. Der Reinerlös kommt den Ratzersdorfer Jugendvereinen zugute.

