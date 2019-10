Flammen und Rauch drangen Montagmittag aus einem Einfamilienhaus in Ratzersdorf. Im Bereich des Ofens in der Küche des Gebäudes war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Sieben Feuerwehren mit über 80 Florianis rückten aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sollen sich keine Personen mehr im Gebäude-Inneren befunden haben. „Eine Katze hingegen schon. Wir konnten sie retten“, freut sich Feuerwehrkommandant Gerhard Keiblinger. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr musste aber auch die Fassade an einigen Stellen öffnen, um dort nach Brandnestern zu suchen.

Der Schaden am Gebäude werde laut Feuerwehr hoch sein. „Vor allem der Rauch hat seine Spuren hinterlassen“, so Keiblinger. Am Tag nach dem Brand hätte das Gebäude zwangsversteigert werden sollen. Die Polizei ermittelt.