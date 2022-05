Mann kam mit Pistole zu See-Prügelei

Werbung

Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten am Wochenende zahlreiche Besucher zu den Seen in der Landeshauptstadt. Auch einige Männer aus St. Pölten und Umgebung genossen am Samstag das angenehme Ambiente am See, dazu aber auch noch einiges an Alkohol und den einen oder anderen Joint.

Schließlich kippte die Stimmung und die Gemüter erhitzten sich immer mehr. Gegen 16 Uhr eskalierte die Situation und es kam zu einer wilden Prügelei. Einer der Männer zog schließlich sogar eine Schreckschusspistole und gab einen Schuss ab.

Ein Polizist, der privat zum Baden am Ratzersdorfer See war, schritt sofort ein. „Die Kollegen waren dann aber auch schnell vor Ort und haben den Mann übernommen“, berichtet Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler.

