„Nach unseren Erfahrungen stoßen Erklärungen in der Bevölkerung und auch bei Autofahrern auf Verständnis und Akzeptanz“, betont Ernst Schwarzmüller vom Verkehrsamt. Das gelte auch für die Hinweistafeln, die in der Bimbo-Binder-Promenade, der Traisenstraße und der Haubtmannsbergerstraße aufgestellt wurden. Wie berichtet, möchte die Stadt mit den Tafeln auf das dort gültige, aber häufig ignorierte Parkverbot hinweisen. Verstöße können teuer werden – bis zu 118 Euro müssen gezahlt werden. Mit der Wirkung der Schilder in den ersten Wochen ist die Stadt zufrieden, wenngleich Schwarzmüller betont: „Eine 100-prozentige Befolgungseffektivität erreicht man auch damit nicht.“

Beschwerden von Anrainer

Notwendig wurde die Maßnahme aufgrund von zahlreichen Beschwerden von Anrainern. Denn die Straßen wurden vor allem gerne von Badegästen genutzt, die sich dadurch die Parkkosten in der Grünen Zone am Ratzersdorfer und Viehofner See ersparen wollen.

Wie lange die Schilder, die sogar schon einmal durch eine verbesserte Version ersetzt wurden, stehen werden, ist noch nicht klar. Laut Schwarzmüller könnten die Tafeln entfernt werden, wenn sich die Parksituation nachhaltig verbessert.

Schwarzmüller schließt aber auch nicht aus, dass sie in weiteren Teilen der Stadt eingesetzt werden. „Derzeit gab es aber nur in diesen Straßen akuten Handlungsbedarf.“