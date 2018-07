An der Bimbo-Binder-Promenade wächst der Schilderwald. Obwohl bereits seit Jahren Verbotsschilder das Parken an der Straße zum Ratzersdorfer See untersagen, wurden in der Vorwochen auch noch mehrere Hinweistafeln aufgestellt. Denn trotz stärkerer Kontrollen wollen sich, wie mehrfach berichtet, einige Seebesucher nach wie vor die Parkgebühr in der Grünen Zone ersparen. Die neuen Tafeln erinnern nun zusätzlich daran, dass das Abstellen der Fahrzeuge in der Grünfläche verboten ist. Andernfalls müsse mit einer Strafe von bis zu 118 Euro gerechnet werden.

Beschwerden aus der Bevölkerung

„Wir haben die Tafeln aufgestellt, weil es laufend Beschwerden aus der Bevölkerung gibt“, erklärt Stadtsprecher Martin Koutny. Die hohe Geldstrafe begründet damit, dass zwei Delikte erfüllt sind, die kumulativ zu bestrafen sind: „Man stellt sein Fahrzeug innerhalb des Halteverbotes und auf der Grünfläche ab.“ Koutny betont, dass das Parkverbot im Sinne einer gepflegten Stadt sowie der Ordnung des ruhenden Verkehrs erforderlich ist.

Die Polizei hat bereits angekündigt, dass sie in diesem Bereich verstärkte Kontrollen durchführt. Vor allem im Bereich der Tennisplätze sei die Restbreite der Fahrbahn wegen der Falschparker oft zu gering.