Vier Tage, vier Feste: Musik und Spitzensport in St. Pölten

So ein langes Wochenende hat der Ratzersdorfer See auch noch nicht oft gesehen: Vier Tage lange wird vor der Bühne am Ufer des Badesees mit viel Musik gefeiert. Musikalisch gibt es dabei jeden Tag etwas Neues zu entdecken.

Los geht es mit elektronischen Klängen für den guten Zweck. Der Verein „Mein St. Pölten“ holt fürs Electronic Lakeside am Donnerstag, 28. Juli, ab 16 Uhr Blackwell, Lucien, Solandro, James Illusion und Tyo an die Turntables. Der komplette Erlös wird der St. Pöltner Sozialhilfe gespendet, die mit dem Geld soziale Härtefälle abfedern kann und Menschen in Notsituationen unterstützt.

Auf großer Bühne gefördert wird die heimische Musikszene beim Musik.STP-Festival am Freitag, 29. Juli. „Ein Festival dieser Größenordnung, auf dem nur lokale Acts vor den Scheinwerfer geholt werden, findet man sogar österreichweit nur selten“, ist Programmleiter Martin Rotheneder überzeugt.

Die Spritzweinmafia kommt mit ihrem Debütalbum „Unter Druck“, die Zsa Zsa Gabor’s mit ihrem brandneuen Album „Gloss“, außerdem sind Jangoony, Jotu Jeu, Malvin, Liv & Nixisfix, Lukascher mit Criso, Nucleus Mind, Olivia Goga sowie Dossa & Locuzzed zu hören. Zur Stärkung gibts kühle Getränke und Street Food.

Noch mehr Fans bringt gleich nebenan zudem die Austrian Bowl in der NV-Arena an den See:

Tradition hat bereits das Summer Blues Festival . Bei der heurigen Ausgabe musizieren The Hoodoo Men & Lareeze, die Mika Stokkinen Band sowie Douglas Linton und „The Plan Bs“ mit der Mojo Blues Band (mehr auf Seite 23).

Zum Drüberstreuen spielt und singt zudem am Sonntag der bayerische Liedermacher Hans Söllner mit Band am See.

Wer nicht öffentlich oder mit Rad kommt, für den gilt von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 16 Uhr Gebührenbefreiung am Parkplatz beim See.

Die Vielfalt machts

