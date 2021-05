Essen für drei Personen bestellte ein nächtlicher Anrufer vergangenen Februar an eine Adresse in St. Pölten. Dort warteten drei junge Männer, die gar nicht dort wohnen. Sie hatten es aber nicht auf die Pizza abgesehen, sondern auf die rund 500 Euro, die der Pizzabote an Tageseinnahmen und Wechselgeld dabei hatte.

Den Plan, um an das Geld zu kommen, hatten zwei der drei Burschen kurz zuvor während einer ziellosen Autofahrt durch St. Pölten entwickelt. Einer der Drei brauchte nämlich Geld zum Einkaufen: zehn Dekagramm Cannabis für fast 1000 Euro sollten es sein. Die ernüchternde Erkenntnis: Ohne Geld, keine Ware. Eigentlich habe er den Dealer „Meier machen wollen“, also niederschlagen, um an die Drogen zu kommen, erzählt der sechzehnjährige Erstangeklagte vor Gericht. Der Dealer sei aber ein Freund, und deswegen habe er diesen Plan verworfen.

Stattdessen kam ihm die Idee einen Essenslieferanten „Meier zu machen“. Dafür rief er seine Ex-Freundin an und bat sie, für ihn Essen für drei Personen zu bestellen. Weil die Freundin das Trio nicht bei sich haben wollte, nannte ihr der Ex eine andere Adresse in St. Pölten. Sie habe sich nicht viel dabei gedacht, sagt die Freundin vor Gericht. Als sich der Exfreund dann aber nicht mehr bei ihr meldete, sei ihr das komisch vorgekommen. Spätestens als kurze Zeit später die Polizei vor ihrer Tür stand, wurde ihr klar, dass etwas passiert sein musste.

Falle für den Pizzaboten

Passiert war in der Tat etwas, allerdings nicht dem Sechzehnjährigen: Als der Pizzabote bei der Lieferadresse ankam, sagte ihm einer der drei, ein 22-Jähriger, er habe das Geld oben in der Wohnung vergessen. Die drei verschwanden im Haus, der Pizzabote wartete unten.

Die drei diskutieren, wer zuerst zuschlagen soll – der Drittangeklagte sollte es schließlich tun. Er ist schon wegen Raubes vorbestraft. Wieder vor dem Haus angekommen, bat er den Boten, ihm zu folgen, er habe das Geld doch im Auto vergessen. Er bückte sich und täuschte vor, sein Schuhband binden, beim Aufstehen schlug er dem Boten mit der Faust ins Gesicht. Der verlor das Bewusstsein und der 22-Jährige nahm ihm das Geld aus der Jacke. Der 17-jährige Zweitangeklagte schaute zu, der Erstangeklagte soll auf den Bewusstlosen hingetreten haben. Auch er ist vorbestraft. Auf der Fahrt nach Hause wurde die Beute aufgeteilt. Danach rief der 16-Jährige noch mehrmals seine Ex-Freundin an und wollte sie durch Drohungen dazu bringen, ihre Aussage vor der Polizei zu ändern: „Er wollte, dass ich sage, dass ich das war“, sagt sie vor Gericht.

Das Urteil des Schöffensenats: Der Zweit- und Drittangeklagte sind schuldig wegen Raubes und der Erstangeklagte wegen Raubes, Nötigung und falscher Beweisaussage. Dafür bekommt er drei Jahre Haft, zwei davon bedingt. Der Zweitangeklagte erhält sechs Monate bedingt, der Drittangeklagte 30 Monate, davon 20 Monate bedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ob die drei bei ihrem Überfall neben dem Geld auch die Pizza mitgenommen haben, kam im Verfahren übrigens nicht heraus.