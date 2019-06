Feuerwehreinsatz am Montagabend am St. Pöltner Neugebäudeplatz: Aus einem Fenster im drittvorletzten Stockwerk der Wohnanlage drang dichter Rauch!

Aus noch ungeklärter Ursache brach in einer Wohnung im 13. Stock am Neugebäudeplatz Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein etwa 40-Jähriger in der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr konnte den leblosen Mann zwar befreien, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Er verstarb an der Unglücksstelle.

Die unmittelbar benachbarten Wohnungen wurden aufgrund des extrem dichten Rauchs evakuiert. Dort, wo niemand aufgemacht hatte, brach die Feuerwehr die Tür ein. Eine weitere verletzte Person wurde aber nicht gefunden. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten.