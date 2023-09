Küche brannte in Spratzerner Einfamilienhaus

In den frühen Abendstunden brach aus bisher ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in Spratzern ein Brand aus. Bereits bei der Anfahrt nahmen die Feuerwehrleute die deutliche Rauchentwicklung aus dem Einfamilienhaus wahr. Die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt war gerade von einer Lkw-Bergung heimgekehrt und rückte sofort wieder zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Spratzern aus.

Die Feuerwehrleute begannen unverzüglich parallel mit mehreren Atemschutztrupps mit einem Innenangriff, mittels Wärmebildkamera und Schnellangriffseinrichtung. Um den Atemschutztrupps das Arbeiten zu erleichtern, startete das Team sofort mit der Druckbelüftung des Wohnhauses gestartet. Bereits einige Zeit später zeigte der massive Löschangriff Wirkung und der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Im Einsatz standen seitens der FF St. Pölten-Stadt vier Tanklöschfahrzeuge sowie eine Drehleiter mit 27 Mitgliedern und die Feuerwehr St. Pölten-Spratzern mit weiteren zwei Löschfahrzeugen. Laut Doku NÖ wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht.