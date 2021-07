In neun Punkten beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit Änderungen im Raumordnungsprogramm. Dabei flossen auch Stellungnahmen aus der Bevölkerung in die Bewertungen ein. Das letzte Wort hat das Land. „Alle Eingriffe in die Flächenwidmung sind nur in Abstimmung mit dem Land und dem Raumplaner möglich. Die geänderten Rahmenbedingungen werden in den nächsten Jahren eine Überarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms notwendig machen“, erklärte Bürgermeister Johann Hell.

Wesentlicher Punkt ist die Umwidmung von Grünland auf Bauland-Betriebsgebiet und eine Freihaltefläche für betriebliche Entwicklung von rund zwei Hektar in Reith. Das bereits in Böheimkirchen beheimatete Maschinenbau- und Technologieunternehmen Felder Group hat für eine Erweiterung Interesse an der Fläche bekundet. „Die Gemeinde kann im Betriebsgebiet derzeit keine neuen Flächen zur Verfügung stellen. Mit den neuen Flächen schöpfen wir die vom Land erlaubte Größe von Neuwidmungen für Betriebsgebiete von maximal zwei Hektar optimal aus“, so Hell. Die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms erlaube den Betrieben auch in Zukunft die Standortentwicklung.

Die Grünen fordern Nachhaltigkeitskonzept

Entschieden gegen die Umwidmung von Betriebsflächen sind die Grünen. Die Firma Felder hätte auch am jetzigen Standort die Möglichkeit für eine Erweiterung, da rund die Hälfte der Fläche untervermietet werden soll, ortet Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden die Gefahr von Spekulationsgeschäften ohne jeglichen Einfluss der Gemeinde. „Ein neues Betriebsgebiet bringt auch ein höheres Verkehrsaufkommen mit sich. Die Grünen Böheimkirchen bekennen sich zu einer nachhaltigen Wirtschaft mit Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde, aber ohne Verschwendung von Boden“, so Dorn-Hayden. Für jede Neuwidmung brauche es ein ökologisches Standortentwicklungs- und Nachhaltigkeitskonzept.

Bürgermeister Hell entgegnete, die Erweiterungsfläche sei schon im Entwicklungskonzept aus 2007 vorgesehen. Die in den Stellungnahmen enthaltenen Vorschläge sollen in Form eines Teilbebauungsplans zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. „Der Raumplaner hat festgestellt, dass sich das zusätzliche tägliche Verkehrsaufkommen mit 15 bis 20 Pkw und zwei Lkw-Zügen im üblichen Rahmen bewegt. Wir sind stolz auf unsere Firmen und wollen ihnen die Möglichkeit zur Erweiterung geben. Schade, dass die Grünen und die Landwirtschaftsvertreter einer Entwicklung der Gemeinde nicht zugestimmt haben“, bedauert Hell.

Mehr Grün für die Bevölkerung

Mit den Änderungen in der Flächenwidmung werden auch jüngst geschaffene Grünflächen aufgewertet. Der Generationenpark im Aufeld, die Ziegelofenwiese und das Grundstück vor der Angerhofkirche werden als Parkflächen ausgewiesen. „Unsere Spiel- und Freizeitanlagen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Es ist schön zu sehen, dass das umfangreiche Angebot angenommen wird. Vor allem Schulen und Sportvereine haben den Park als Bewegungsraum schätzen gelernt“, freut sich der Bürgermeister.