Das sagen Politiker aus Stadt und Bezirk St. Pölten zu Schwarz-Blau

Zwischen Ungläubigkeit, Zweckoptimismus und Genugtuung schwankt die Stimmung in der Landeshauptstadt nach der Bekanntgabe der Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ in der künftigen Landesregierung. Nicht nur eingefleischte Rote zeigen sich überrascht, dass Udo Landbauer, immerhin erster Landeshauptfrau-Stellvertreter mit Migrationshintergrund, nun doch einen Weg zu der von einst noch von ihm als „Moslem-Mama“ verschrienen Johanna Mikl-Leitner, die er nie wählen wollte, gefunden hat. Und umgekehrt die Landeshauptfrau ihre Bedenken aus dem Wahlkampf beiseite geschoben hat. Andere wiederum freut das Festhalten an Verbrennungsmotor und Straßenprojekten. Mitverantwortlich ist aber für einige auch die SPÖ.

Der künftige ÖVP- Landtagsabgeordnete und bisherige Bundesratsabgeordnete Florian Krumböck bedauert, dass es durch die „fehlende Kompromissbereitschaft der SPÖ“ nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen ist. Vielmehr standen seiner Meinung nach Geltungsdrang, Maximalforderungen und Ultimaten im Vordergrund. „Ich hoffe, dass sich mittelfristig die konstruktiven Kräfte in der SPÖ wieder durchsetzen, um auch hier gemeinsam für das Land weiterarbeiten zu können.“ Sein Engagement für den Schutz vor Diskriminierung von LGBTQ-Personen sieht Krumböck nicht gefährdet: „Ich gehe davon aus, dass man 2023 in allen Parteien Unterstützung finden kann.“ Der St. Pöltner Gemeinderat sieht im Arbeitsübereinkommen Chancen für die Hauptstadtregion: eine bessere Öffi-Anbindung, Begabten- und Begabungsförderung für Kinder, Ausbau der Schulsozialarbeit und bessere Unterstützung für Menschen mit Behinderung.

Die ÖVP-Spitzenkandidatin im Bezirk Doris Schmidl ist nach den Wochen der Verhandlungen „nicht wirklich glücklich“. Sie habe sich die neue Landtagsperiode auch anders vorgestellt. „Aber unsere Partner können wir uns nicht aussuchen, diese Entscheidung trifft der Wähler“, betont Schmidl. Schon am Wahltag habe sie gewusst, dass es mit diesem Ergebnis nicht einfach wird. „Es ist nicht einfach, aber machbar“, ist Schmidl überzeugt. ÖVP-Bezirksobmann Friedrich Ofenauer erinnert, dass die VP die Mehrheit in der Landesregierung verloren habe, diese aber für Entscheidungen erforderlich ist. Mit der SPÖ sei es nicht möglich gewesen, eine Vereinbarung zu treffen. Ofenauer geht davon aus, dass aufgrund des Arbeitsübereinkommens mit der FPÖ „die Zusammenarbeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger erfolgen wird“.

FPÖ: „Bekenntnis zum Individualverkehr“

Voll auf Linie ist der designierte Landtagsabgeordnete Martin Antauer, der auf Platz vier der FPÖ-Landesliste kandidierte. Einen Landesratsposten gab es für ihn nicht, da wurden die bekannte Kremser Parteikollegin Susanne Rosenkranz (17.) und sein Mödlinger Kollege Christoph Luisser (9.) vorgezogen. Antauer meint: „Wo die Freiheitlichen Verantwortung übernehmen, gibt es eine vernünftige Politik. Für seine Heimat und die eigene Bevölkerung zu arbeiten, ist immer der richtige Schritt.“ Antauer sieht einen Meilenstein in der restriktiven Asylpolitik, die Niederösterreich „für Wirtschaftsflüchtlinge unattraktiv machen soll“. Außerdem hebt er das Bekenntnis zu Verbrennungsmotor und Individualverkehr hervor: „Es wird an allen Straßenbauprojekten festgehalten.“ Schwerpunkte sollen auch das Thema Teuerung und die „Wiedergutmachung der Corona-Politik“ sein.

SPÖ: „Anhaltende Kritik ist stark spür- und hörbar“

Eva Prischl (SPÖ), designierte Dritte Landtagspräsidentin, spricht von einer vertanen Chance, wenn die Arbeitsprogramm-Vorschläge der SPÖ nun nicht umgesetzt werden. Obwohl man sich, wie auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Matthias Stadler bestätigt, bei vier von fünf Punkten bereits auf eine gemeinsame Richtung verständigt hatte. Prischl will als Landtagspräsidentin „alles dafür tun, dass die Arbeit im Landtag so professionell und demokratisch wie möglich umgesetzt wird“. Für sie persönlich sei es mit einem Präsidentschaftskollegen wie Gottfried Waldhäusl ein „Sprung ins Ungewisse“. „Die anhaltende Kritik, auch von ÖVP-nahen Wählerinnen und Wählern, ist auch in meinem Umfeld stark spür- und hörbar. Ich vernehme große Unsicherheit und Ängste – kein guter Start“, sagt Prischl.

SPÖ-Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele und Stadler weisen nochmals darauf hin, dass sowohl die FPÖ als auch die ÖVP im Wahlkampf eine Zusammenarbeit ausgeschlossen hatten. „Ich bin überzeugt, dass es gerade in Zeiten großer Herausforderungen wichtiger gewesen wäre, Lösungen für Menschen zu schaffen, anstatt über Posten und Dienstwagen zu diskutieren“, kritisiert der St. Pöltner Bürgermeister. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land sei stets von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen, auf den hofft er weiterhin, denn gerade bei der Tangente 2024 oder Verkehrsprojekten sei eine enge Zusammenarbeit wichtig. „Ich habe mich in Sachfragen immer über die politischen Grenzen hinweg eingesetzt und erwarte mir auch weiterhin eine solche im Dienst der Menschen“, sagt Stadler. Für den Bezirk dürfe es nicht zu einer noch größeren Schere zwischen Schwarz und Rot regierten Gemeinden kommen. „Geld muss dort ankommen, wo es benötigt wird, unabhängig von der politischen Ausrichtung des Bürgermeisters“, so der Bezirksvorsitzende.

Grüne und NEOS sprechen von einer Tragödie

„Was soll man diesen beiden Politikern noch glauben?“, fragt sich Niko Formanek. Er kandidierte an der Spitze der NEOS-Liste im Wahlkreis. „Mikl-Leitner und Landbauer haben sich öffentlich als gewissen- und rückgratlose Lügner demaskiert und jetzt wollen sie gemeinsam das Bundesland aus der Krise führen“, sieht Formanek einen weiteren Tiefpunkt in der österreichischen Politik erreicht. Formanek denkt, dass die Übereinkunft keine Auswirkungen auf St. Pölten haben wird, weil das schwarz-blaue Arbeitsübereinkommen in weiten Teilen wie Umwelt-, Verkehrs- und Klimapolitik mit dem Programm der Stadt-SPÖ übereinstimme.

Fabian Schindelegger (Grüne) übt ebenfalls Kritik: „Wir erleben, dass Johann Mikl-Leitner ohne mit der Wimper zu zucken offen bekennende Rechtsextremisten an die Schalthebel der Macht setzt.“ Das Programm sei eine „rückwärtsgewandte Bankrotterklärung“. Aus klimapolitischer Sicht gehe die Geisterfahrt in Niederösterreich mit Vollgas weiter. „Die entscheidenden Jahre, um die Klimakatastrophe zu verhindern, werden in Niederösterreich nicht von der Feuerwehr regiert, sondern von den Brandstiftern“, sagt Schindelegger. Gemeinsam wollen die Grünen Widerstand leisten und aufzeigen, „dass Hetzer, Wissenschaftsfeinde und Klimaleugner nichts in einer Regierung verloren haben“.

